Schwoch: “Vedo la coppia Hojlund-Lukaku, Conte sta contando i giorni per il ritorno di Romelu"

vedi letture

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Sicuramente ci sono dei problemi che vanno oltre la partita, sono un pò di domeniche che è il Napoli sottotono. Le chiacchiere mi spaventano, gira la voce che i giocatori sono stufi del metodo Conte, se la squadra non è più con l’allenatore deve intervenire il presidente. E’ una voce pericolosa”.

Su Conte: “Deve trovare il modo di incidere ancora sulla squadra perchè se non ci riesce questo è un problema gravissimo. Tanti allenatori a Napoli non sono riusciti a incidere e non incidere qui è un problema gravissimo”.

Sul Napoli: “Della squadra che ha giocato quest’anno quasi sempre sono per 9-10 giocatori gli stessi dello scorso anno”. Sulle esperienze passate: “Sia alla Juve che all’Inter Conte aveva giocatori abituati a vincere, al Napoli non ci sono giocatori abituati a vincere e questo anche fa la differenza”.

Attacco Lukaku-Hojlund e 3-5-2? “Io penso che Conte stia contando i giorni per il ritorno di Lukaku, potrei vedere anche loro due insieme. Hojlund attacca tanto la profondità e al momento non c’è nessuno che può servirlo. C’era De Bruyne e ora non c’è nessuno. Lo scorso anno questa squadra si appoggiava molto su Lukaku, c’erano le mezzali che si inserivano mentre invece Hojlund non riesce a fare questo lavoro”.

Sul calendario: “In questo momento non guarderei il calendario anche se ci sono gare importanti, bisogna darsi un obiettivo principale, farsi una chiacchierata, spostare i personalismi e pensare al tricolore che si porta sulle maglie. Non vuol dire vincerlo ma rendersi conto di quello che si è fatto lo scorso anno, principalmente un gioco di squadra e con intenti collettivi. In questo Napoli – come ha detto Conte – qualcuno pensa a se stesso. Giocatori come il capitano e il vicecapitano deve trasferire questo ai nuovi. Di Lorenzo e Politano? Cosa vuoi dirgli, anzi loro devono trovargli modo di portare i nuovi sulla via che hanno visto gli azzurri lo scorso anno”.