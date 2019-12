Sconcerti: "Ancelotti è rimasto molto male, ha preferito ricominciare subito a lavorare"

Per parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti che ha commentato la prossima avventura di Ancelotti all'Everton: "Ha ripreso a lavorare, ha preferito questo piuttosto che rimanere sotto il colpo del Napoli. Viene da due esoneri consecutivi, arrivano dei momenti in cui non puoi più scegliere ma devi andare dove puoi e non dove vuoi. E' rimasto molto male a Napoli e questo gli è servito per riprendere subito il mare".