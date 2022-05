Sconcerti: "Bernardeschi ha grandissima tecnica, sarebbe perfetto per il Napoli"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole: "Partendo da Bernardeschi penso che sia una calciatore adattissimo per il Napoli. E’ un giocatore a cui è mancato l’ultimo saltino ma che ha una grandissima tecnica. Andrebbe in una squadra perfetta anche da un punto di vista tattico sia come sottopunta che come ala. Non dimentichiamoci che il Napoli deve sostituire le cessioni che farà, è vero che hanno preso questo georgiano di cui si parla molto bene ma penso che Bernardeschi sia perfetto anche perchè ha dimostrato con l’Europeo di poter reggere anche livelli molto alti. Su Koulibaly e Mertens bisognerebbe conoscere bene le proposte economiche, da quello che si legge si parla di diminuzioni di un certo livello. Ricordiamo che Mertens è molto importante per la piazza sia mentalmente sia nei goal. De Laurentiis è molto bravo a responsabilizzare i calciatori ma penso che comunque ci sia bisogno di ambo le parti per una trattativa. La cosa che deve cambiare nella nostra visione del mercato è che dobbiamo smettere di spendere i soldi degli altri e capire che cosa vuole fare il presidente, io l’unica cosa che noto è che il mercato stia diventando una riunione assembleare che è sbagliato, la cosa fondamentale è la fiducia nella propria società".