Sconcerti: "C'è un male di fondo difficilmente gestibile per Ancelotti"

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nella trasmissione Maracanà per parlare di quanto sta accadendo in casa Napoli: "Sono successe cose senza precedenti. C'è un male di fondo che ormai è difficilmente gestibile. Se non è stato risolto in un mese, vuol dire che ormai è ovunque. Ancelotti ha sbagliato tantissimo"