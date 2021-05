Sconcerti: "Chi merita meno la Champions à la Juve"

Nel corso di 'Radio Goal', il direttore Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, partendo dalla corsa Champions: “Mi sembra che la Juve stia meglio messa del Milan, non è impossibile per la squadra di Pioli vincere a Bergamo, ma non troverà un’Atalanta rilassata. La squadra di Gasperini non vorrà buttare via il secondo posto mai raggiunto nella storia. Questa è la settimana dell’Atalanta che può fare due cose storiche, la Coppa Italia l’ha vinta una sola volta, quindi non credo che avrà rilassamenti. In questo momento chi merita meno la Champions à la Juve, ma si dovesse qualificare bisognerà accettare il verdetto del campo”.

Gattuso alla Fiorentina? Firenze potrà essere la prossima squadra di Gattuso e me lo auguro. Mi piacerebbe averlo come allenatore, ma in questo momento non sono sicuro di niente. La Fiorentina anche se è una società ricca dovrà rifondare e in questo momento sono cauto sull’arrivo di Gattuso.

Allegri al Napoli? Credo che se De Laurentiis avesse veramente voluto Allegri l’avrebbe già preso, come se il tecnico avesse voluto fortemente il Napoli sarebbe già venuto. Allegri aspetterà il Real Madrid per poi scegliere la sua destinazione finale.

Gattuso alla Juve? La Juventus non può più permettersi esperimenti, in casa Juve si preferisce sempre scoprire da soli gli allenatori. Credo che l’uomo ideale per i bianconeri sia Zidane, ma non so se sarà lui il vero obiettivo di Agnelli".