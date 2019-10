Sconcerti: "Deluso da Ancelotti, questo non è il suo Napoli. ADL? Se parlasse ora farebbe solo casino"

Il giornalista, Mario Sconcerti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Marte Sport Live: "Ancelotti non sta lavorando bene ma va aspettato e non contraddetto. Bisogna cercare di seguirlo il più possibile



Responsabilità primaria di Ancelotti? La responsabilità del tecnico è che il Napoli non gioca bene, è discontinuo. Non si riesce a trovare una formazione. Ancelotti ha tutti i mezzi per rimettere apposto la situazione. Il Napoli quando hanno giocato gli undici titolari ha fatto molto bene con il Liverpool.



Calciatori non pronti per l'idea di calcio di Ancelotti? Continuo ad avere fiducia in Ancelotti ma non capisco la sua idea di calcio. Non ci sono vantaggi in una squadra che non diventa mai se stessa. Non credo sia un problema di preparazione. Di Lorenzo e Meret che sono quelli che giocano di più stanno rendendo più degli altri.



Difficoltà Napoli? Vedo un Napoli che va al piccolo trotto, che trova difficoltà nell'attaccare e nel difendere. Questo è un Napoli sbagliato.



Situazione più preoccupante? Ghoulam, ha una sua importanza sul lato sinistra, è un giocatore difficile da sostituire. Zielinski è in una fase di involuzione evidente. Questo è un momento poco giudicabile in quanto tutti i calciatori stanno rendendo meno del previsto. Questo Napoli ha perso ogni connotato di Sarri ma non è ancora il Napoli di Ancelotti, ci vuole tempo. Sinceramente son deluso di Ancelotti, se tutto è ottimo non si capisce di un risultato così modesto.



Silenzio ADL? Il mercato è stato da 8. Escluso Lozano, tutti gli altri nuovi arrivati stanno giocando molto bene. Credo che De Laurentiis non possa intervenire perchè se fa qualcosa in questo momento di transito fa più casino che altro. Non credo che resterà ancora per tanto tempo in silenzio. Se Ancelotti dovesse avere davvero problemi in questa squadra, il presidente dovrà intervenire in modo decisivo sostituendo Ancelotti.



Vetta recuperabile? I sei punti sono recuperabili ma ci sono tre squadre davanti al Napoli. Se lo scopo è vincere il campionato la situazione è abbastanza compromessa".