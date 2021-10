Sconcerti difende Orsato: “Ha fatto bene a fischiare subito il rigore”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera: “La Juve è tornata in corsa per lo scudetto? Non mi convince, il gioco espresso non mi sembra adatto a una rimonta così importante. Allegri sta proponendo un calcio di emergenza per far passare la tempesta più che un gioco da conquista. Vedo più l’Inter della Juve come competitor di Napoli e Milan, al momento nettamente favorite.

L’arbitraggio di Orsato in Juve-Roma? La norma del vantaggio è a discrezione dell’arbitro, Orsato ha fatto bene a fischiare subito il rigore, non poteva prevedere il gol di Abraham. Ha fatto l’arbitro a tutti gli effetti, cosa che, con l’introduzione del VAR, non si vede da tempo. Se si avesse più fiducia negli arbitri, non ci sarebbe bisogno del VAR.

Il rendimento di Osimhen? Ne ho visti pochi decidere le partite come lui, forse solo Maradona e van Basten. A mio avviso, è difficile fare paragoni con altri calciatori. Lui si ispira a Drogba, ma l’ivoriano era più potente e meno veloce. Le differenze tra Spalletti e Gattuso? Hanno 19 anni di differenza, è normale che siano molto diversi tra loro. Spalletti è stato bravo e fortunato, perché ha ereditato da Gattuso una squadra già completa”.