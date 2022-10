Sconcerti distrugge la Juve: "Oltre crisi tecnica, non esiste più"

Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha espresso la sua opinione sulla Juventus dopo il 2-0 con cui è rimasta sconfitta in casa del Maccabi Haifa

Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha espresso la sua opinione sulla Juventus dopo il 2-0 con cui è rimasta sconfitta in casa del Maccabi Haifa e sul Milan, ko 2-0 in casa contro il Chelsea. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "È subito finita la partita del Milan e non è mai cominciata quella della Juve. Tra le due sconfitte molto più grave quella della Juve, ormai senza parole. C’è qualcosa di irrisolvibile nella crisi della Juve che non ha giocatori di grande qualità, ma non ha spirito né voglia di giocare. Siamo oltre la crisi tecnica, siamo ormai all’incomprensione comune, una squadra che si guarda in silenzio mentre si butta via. La Juve oggi non c’è più.

Più spiegabile la sconfitta del Milan, l’arbitro ci ha messo del suo vedendo un fallo da espulsione che pochi hanno visto, con rigore conseguente. La partita pensata da Pioli ne è rimasta sconvolta Milan avrebbe avuto bisogno del miglior Leao che invece non c’è stato. La differenza così è venuta fuori in tutta la sua forza. La qualità dei giocatori del Chelsea è superiore a quella del Milan, la somma finale, senza Leao, è quasi insopportabile. Siamo tornati alla partita 'generosa'".