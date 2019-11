Sconcerti duro su Insigne: "Non ha il carisma del capitano, serve un giocatore di peso"

Per dire la sua sui temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti: "Napoli? Insigne non è un capitano, non ha il carisma. Deve essere chi ha più peso degli altri e vuole farlo valere. Nel Napoli manca una figura che gestisca l'unità di crisi. Servirebbe un ex giocatore? Forse un direttore generale".