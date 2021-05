Sconcerti fa retromarcia: “Mi sbagliavo su Osimhen. Non mi piace ma è migliorato molto"

Nel corso de 'Il Bello del calcio' su Canale 21, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato di Spezia-Napoli e di Victor Osimhen: “Per battere squadre che giocano come lo Spezia serviva un pressing fatto molto in alto, quasi al limite dell’area di rigore. Il Napoli è stato bravo a farlo. Nel girone di ritorno, il Napoli ha fatto 36 punti come l’Atalanta e 8 in meno dell’Inter. Tutte le altre sono nettamente sotto e credo che le cose resteranno sostanzialmente queste.

Mi sbagliavo su Osimhen, non mi piacciono certi tipi di calciatori ma lui è migliorato molto e ha imparato a fare certi tipi di movimenti e ad approfittare della sua snodabilità. Il movimento sul terzo gol ne evidenzia caratteristiche interessanti e ne fanno un prospetto interessante per la prossima stagione”.