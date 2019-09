Sconcerti: "Il Napoli arriverà davanti l'Inter. Domani mi aspetto una Sampdoria in crescita"

Nel corso di Radio Marte, il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "L'Inter ha la partita più facile, Il Napoli ha quattro partite in casa e quindi ottimo calendario in questo momento e allo stesso modo per la Juventus, la Fiorentina non rappresenta un grande ostacolo. Ho l'impressione che domani saremo al punto di partenza.



Fiorentina Juventus? La Fiorentina farà sicuramente una buona partita come contro il Napoli, ci saranno quaranta mila tifosi sugli spalti, debutterà Ribery quindi ci saranno tutti gli ingredienti per avere una partita molto tirata. C'è una differenza di costruzione di squadre, di esperienza e di qualità che è molto importante. La Fiorentina ancora non è una squadra, deve trovare l'assetto difensivo in quanto ha preso sei gol in due partite e di deve confrontare contro il grande attacco della Juventus.



Dichiarazione Ancelotti sugli spogliatoi? Ho preso con molta sorpresa l'attacco di Ancelotti. Mi sembrava una cosa strana dopo le Universiadi, poi oggi ho visto delle fotografie che sono abbastanza indistinguibili che davano un'idea di grosso ordine mi sembra che se c'era un ritardo si è fatto le corse per coprirlo.



Napoli Sampdoria? Mi aspetto un Napoli migliore ma anche una Sampdoria migliore. Di Francesco è un buon allenatore, ha una squadra un po piena di cerotti per via di cessioni importanti e ancora non riesce a trovare uno che accompagni Quagliarella. Comunque la squadra blucerchiata ha qualità nonostante le sconfitte che sono state vere e proprie derive. E' difficile pensare che in quindici giorni DI Francesco non abbia pensato di intervenire sulla squadra però le differenze con il Napoli sono chiaramente troppe.



La differenza la fa la testa nei giocatori? Credo che il Napoli abbia quattro, cinque giocatori che da soli valgono l'intera qualità dei giocatori della Sampdoria. La differenza la fa la qualità, la testa la tengono tutti. L'Inter è piu chiacchierata del Napoli ma ha meno qualità. Gli azzurri sono una squadra più completa, credo arriveranno davanti.



Napoli Gimnsaia La Plata con Maradona in panchina? Sarà una cosa simpatica, bisogna trovare uno spazio nel calendario".