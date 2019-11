Sconcerti: "Il Napoli deve smettere di far ridere la nazione, serve una soluzione anche clamorosa"

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'Il bello del calcio' su Canale 21: "Secondo me, anche per far smettere di ridere la nazione, sarebbe l'ora di cercare una soluzione, anche clamorosa. Bisogna cominciare a trovare una soluzione, lo dico da vecchio giornalista, quando cominciano queste situazione si sa quando cominciano ma non si sa quando finiscono".