Sconcerti: "Il Napoli gioca per vincere e poi non vince mai. Fallo di De Ligt? E' rigore netto"

Il giornalista, Mario Sconcerti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella trasmissione ''Il Bello Del Calcio" in onda su canale 21: "Contro il Verona ho visto giocare gli azzurri da grande squadra. Il problema è dare un giudizio complessivo alla stagione del Napoli in quanto credo sia evidente che non tutto stia andando nel verso giusto.Il Napoli da troppi anni gioca per vincere e non vince mai



Parole ADL? Il presidente investe tanti milioni, ha il diritto di esprimere il proprio parere.



Episodio De Ligt? Per me è rigore netto. Non si può giocare a pallavolo in aria. E' un errore tecnico da parte del giocatore juventino. Non capisco come non si possa dare il rigore".