Sconcerti: "Il Napoli sta dando un ritmo travolgente e ha una partita abbordabile"

In diretta a TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti, che ha parlato dei temi di giornata.

Quanto perde il Milan con l'assenza di Maignan?

"Il polso per un portiere è una parte delicata. Perde abbastanza, non è per niente fortunato il Milan. Maignan è un punto di forza di questo Milan, non ha fatto per nulla rimpiangere Donnarumma. Tatarusanu è un buon portiere che però di errori ne fa. Non so come sta Mirante, ma fino a un anno fa era ancora meglio di Tatarusanu. Ma ha una certa età e viene da un periodo di stop".

Lazio-Inter, si aspetta la presenza di Lautaro da titolare?

"Credo che la forza dell'Inter siano i due attaccanti, che hanno fatto 1 gol in due, e sono tanti. Fino a dove potrà rischiare, Inzaghi rischierà. Senza Lautaro e Dzeko è un'altra squadra. Me lo aspetto dal primo minuto. E' una partita troppo importante per entrambe. L'Inter non può perdere punti, il Napoli sta dando un ritmo travolgente e ha una partita abbordabile in casa".