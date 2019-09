Sconcerti: "Inter, calendario facile. Juve noiosa e in confusione. Elmas splendido..."

"Non è ancora una buona Inter, Lukaku si è visto poco, l’Udinese ha perso punteggio e gioco quando è rimasta in 10. L’Inter ha avuto un calendario ottimo, una differenza è questa, migliorerà senz’altro, ma deve trovare seriamente Lukaku e un carattere che continua a non avere, una spensieratezza di gioco, un automatismo che è ancora solo nel progetto", scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, analizzando la giornata di ieri delle tre big del campionato: "La vera notizia è la confusione confermata della Juve che a Firenze paga punti duri. Non ha avuto mai una traccia di gioco. Questa non è la Juve di nessuno, solo una squadra inespressa. Non c’è fatica, c’è soprattutto noia". Poi un elogio per Elmas: "Splendido quando ha la palla, meno quando deve difendere, però giocatore vero, forse la prima novità del campionato. Ma anche qui un Napoli un po’ dilettantesco, goliardico, più che costruttore rabbioso di gioco".