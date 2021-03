Sconcerti: "Italiane flop in Europa? Solo Napoli ha contrastato la Juve, serve competitività in Serie A"

Mario Sconcerti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sui temi di giornata.

Che ne pensa di Real-Atalanta?

"C'è stata una superiorità netta del Real Madrid, con l'errore decisivo di Sportiello, che a questi livelli non è facile vedere, che ha indirizzato la partita e la qualificazione. Era partita molto bene l'Atalanta, si vedeva che il Real rispettava molto la squadra di Gasperini, poi è uscito il Madrid e sono emerse le differenze. Poteva andare diversamente, ha ragione Gasperini che l'hanno decisa gli episodi, però in generale in due partite la qualificazione del Real è stata legittima".

Come si torna a vincere in Europa?

"Tornando a cercare di vincere i campionati. Abbiamo avuto una Juventus che è stata nettamente più forte delle altre negli ultimi nove anni, con il solo Napoli vero avversario per un anno. Non si sono più preparate le squadre per vincere ma per entrare in Champions. Il quarto posto è una grande sconfitta, questo non si riesce a capire".