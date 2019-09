Sconcerti: "Lozano-Elmas in più, l'Inter con Lukaku-Sensi ha solo sostituito Icardi-Nainggolan"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del mercato del Napoli: "Il Napoli ha fatto un ottimo mercato. Inter? Ha preso Sensi, ma al posto di Nainggolan, ha preso un centravanti ma ce l'aveva, Icardi ha fatto 124 gol nell'Inter, Barella gioca metà gara per volta ma ha dovuto togliere Vecino. L'Inter ha sostituito buoni giocatori con buoni giocatori. Il Napoli ha Lozano, ma in più, così come Elmas è in più. Non ha un secondo centravanti se toglie Lukaku, perché ha preso Sanchez. Il Napoli con Llorente ha anche raddoppiato il centravanti".