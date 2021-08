Sconcerti: "Messi finalmente ha lasciato il Barça. Lì non aveva più nessuno da stupire"

Mario Sconcerti, nella sua analisi per il Corriere della Sera, parla di Lionel Messi e della scelta di lasciare il Barcellona per abbracciare il PSG: "Messi ha dato tanto e preteso troppo. Per tenerlo ancora a 34 anni il Barcellona era disposto a mandar via dieci giocatori, una squadra intera. Non c’è chiesa in mezzo al villaggio in queste condizioni, perché sparisce anche il villaggio. Merita uno sfogo di lacrime davanti alle tv ma ricorda che non dobbiamo mai mettere troppo di noi nelle mani di un giocatore (...). Era ora che se ne andasse da Barcellona, lo doveva a se stesso. Non aveva più da stupire nessuno, a Parigi potrà ricominciare. Parigi ormai saccheggia il meglio dovunque, come gli eserciti occupanti nei tempi di guerra. Prima degli sceicchi Parigi aveva vinto uno scudetto in cento anni, ora ne perde uno ogni dieci. Non ha ancora grande cultura nel calcio, infatti anche il Psg non ha buona grammatica sul campo, è un insieme di fuoriclasse con geometria occasionale. Però è lo scompenso che crea lo spettacolo".