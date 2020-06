Sconcerti: "Mi raccontano di errori elementari per confidenza perduta col pallone"

Un calcio arrugginito quello che si appresta alla ripresa. Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera parla di Napoli-Inter e del ritorno faticoso in campo dopo lo spot forzato: "Dai campi di allenamento mi raccontano di errori elementari per confidenza perduta col pallone. Il Napoli dominò l’Inter a San Siro. Gattuso ha trovato la squadra e recuperato Koulibaly. Non ha qualità inferiori all’Inter, non nell’organizzazione di gioco. Ma un gol pesa poco e Conte ha comunque molti giocatori che possono inventarsi quello che può riaprire la partita. Punto su Sensi, Barella e Candreva, più uno spicchio di Eriksen che resta, badate, un grande giocatore".