Sconcerti: "Per il Napoli è più facile battere la Juve che l'Inter"

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nella trasmissione Maracanà in merito alla gara tra Napoli e Inter: "E' una partita molto importante per entrambe. La Champions è molto lontana. Battere l'Inter non sarà facile. E' più facile battere la Juve ora, perché in campionato gioca con più sufficienza. L'Inter la vedo sempre sul pezzo".