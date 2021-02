Sconcerti: "Prossimo allenatore? Spero si vada su Sarri o Allegri"

Nel corso di 'Radio Goal' è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il direttore Mario Sconcerti: “Sarà una sfida interessante dal punto di vista tattico, sono due squadre che partono e si difendono dal basso. Con questo tipo di Juve sarà difficile trovare lo spazio alle spalle dei bianconeri e quindi sarà necessario trovarlo a centrocampo. Ha l’aspetto di una partita definitiva per Gattuso e per tutta la stagione del Napoli. La Juventus in momento è la squadra ideale, anche una squadra disattenta come il Napoli in questo periodo si concentra contro un grande avversario.

Napoli a trazione offensiva? Cerca velocità nel mezzo, portando indietro Zielinski e provando magari Insigne nel mezzo come a Bergamo. Questa sarebbe una buona idea non so se risolutiva, perché se il Napoli riesce a saltare l’uomo a centrocampo poi può attaccare la difesa bianconera. Osimhen ha bisogno di profondità e in questo momento ha difficoltà a trovare gli spazi.

Lite Agnelli-Conte? Non mi scandalizzo quando le cose avvengono sul campo, dovremmo imparare anche noi a non essere sempre giudici degli altri. Non si vede perché Agnelli dovrebbe essere diverso. E’ l’unico a portare ancora quel cognome, ma il diritto a una piccola rissa verbale dobbiamo darlo a tutti, se no non viviamo più.

Motivazione per il momento difficile del Napoli? La rosa è stata sopravvalutata inizialmente, poi c’è stata anche una mancanza di creatività dell’allenatore. Nel Napoli vedo ottimi giocatori, ma non uno di grande carisma che possa andare a protestare con l’arbitro e guidare i compagni nei momenti difficili.

Chi al posto di Gattuso? Benitez con un nuovo ruolo? Bisognerebbe definire il ruolo di supervisore tecnico. Se dovesse arrivare un grande allenatore spero si vada su gente come Sarri e Allegri, quindi del ruolo di supervisore non ne vedo l’esigenza. Vorrebbe dire il modo di gestire da parte di una società che per ora è stata un esempio”.