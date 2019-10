Sconcerti: "Rispetto al Napoli, Sarri si affida meno al possesso e più alle individualità"

Col direttore Mario Sconcerti abbiamo analizzato a TMW vari temi di campionato a partire dalla Juventus: “Si inizia a vedere la mano di Sarri anche se rispetto a Napoli si affida meno al possesso e di più alle grandi individualità. È un gioco più verticale dove vince l’intelligenza applicata alla qualità. Inter palazzo in costruzione? Dentro a volte ci si può vivere bene... Filtro sempre le cose di Conte perché non mi sembra che voglia discutere ma affermare quel che vuole lui, le prendo come uno stimolo. Il Milan? Pioli è un uomo corretto e leale che mantiene quel che dice. Quella rossonera è una buona squadra ma non un granché. Va allenata molto bene. Può arrivare tra il quinto e l’ottavo posto”.