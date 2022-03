Sconcerti si sbilancia: “Scudetto? Napoli favorito per forza di squadra e non di rosa”

"La partita di domenica però conferma che il Napoli è l'unica regolare. Ha perso punti solo quando ha avuto molte assenze tra i titolari".

Il direttore Mario Sconcerti a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha detto la sua sul momento del Napoli.

Che valore ha il successo del Napoli contro la Lazio?

"Che sia una vittoria importante è evidente, la svolta no perché sono tutte e tre lì. L'Inter poi deve recuperare una partita. La partita di domenica però conferma che il Napoli è l'unica regolare. Ha perso punti solo quando ha avuto molte assenze tra i titolari. Non è eccezionale, anche domenica l'ho visto ben organizzato ma gli mancano i gol delle ali. Con la Lazio ha fatto il primo su azione Insigne, ma gli altri non ricordo da quanto non segnino. Ha un giocatore disordinato ma eccezionale come Osimhen, mentre altri hanno tutti problemi in attacco. Io però vedo il Napoli favorito, per forza di squadra e non di rosa. Il Milan ha buttato via per strada tanti punti. Il problema tecnico c'è, al di là dell'errore dell'arbitro".