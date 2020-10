Sconcerti sicuro: "Callejon non sostituisce Chiesa, sono due giocatori diversi..."

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Le sue riflessioni sono iniziate dalla Fiorentina e dalla cessione di Chiesa: "Sarei cauto nel dire che "Firenze fa" o "Firenze dice". Io ad esempio non sono tra quelli che se l'è presa perché ha indossato la fascia da capitano: lui con Astori ci ha giocato, e se ne va dopo quattro anni in cui ha giocato con la Fiorentina. Quando succedono cose così barbare, come gli assalti ai negozi dei Della Valle, si parli di singoli e non di Firenze, perché nessuno la rappresenta. Quindi dico che Callejon non sostituisce Chiesa, sono due giocatori diversi: semmai Chiesa cercava di imitarlo, ma Callejon poteva essere Chiesa dieci anni fa. Ho molti dubbi, e il suo tramonto a Napoli è avvenuto perché aveva difficoltà a fare tutta la fascia: è di una completezza splendida tecnicamente e tatticamente, non sbaglia mai. Se guardate comunque è stato un mercato di persone in affitto, come lo stesso Chiesa: dovremmo imparare ad aspettare meno la provvidenza futura, il prossimo mercato per avere un giocatore che cambi la vita, ma non è più così. Fare il massimo con ciò che si ha".