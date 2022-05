Sconcerti su Bernardeschi: "E' un giocatore importante, può migliorare il Napoli"

"Il suo vero ruolo è quello che più serve al Napoli, un’ala di qualità che salta l’uomo".

TuttoNapoli.net

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Bernardeschi è un giocatore importante, perché può ricoprire tanti ruoli, ha classe ed esperienza. Il suo vero ruolo è quello che più serve al Napoli, un’ala di qualità che salta l’uomo. Farebbe comodo al Napoli. E’ difficile un giocatore che migliori una squadra, Bernardeschi lo può fare. Ai tempi della Fiorentina riuscì a segnare anche 12 gol in campionato, può risolvere le partite sia con un tiro che con un passaggio. E’ stato ad inizio anno il titolare alla Juve, era tra i favoriti di Allegri a volte è riuscito a cambiare le partite entrando in corsa. L’ha fatto anche con la Nazionale, per me sarebbe un ottimo acquisto.

Il Napoli rischia di perdere Koulibaly? Senza Koulibaly il Napoli non giocherebbe in 10, avrà già sotto occhio un grosso difensore. Il nuovo modo di essere tifosi è avere fiducia nelle società, che hanno molta più competenza della gente normale. Non si può discutere nome su nome e partenza per partenza. Credo che la società abbia un progetto. Se dovessero arrivare offerte importanti per Koulibaly non vedo perché non cederlo. In quel ruolo i giocatori li trovi, sono sempre per lasciare le società giudicare, mentre tocca a noi avere fiducia”.