Sconcerti su Milik: "Ancelotti disse 'è più completo di Icardi', ma poi volevano venderlo"

Nel corso di Radio Marte, il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Llorente è stata una mossa giusta. Il Napoli è l'unica squadra ad avere la riserva del centravanti che potrà essere decisiva nel corso degli ultimi venti minuti.



Quanti gol può fare Llorente? Io credo che se lo spagnolo arrivasse a sette-otto gol sarebbe già un grande risultato.



Scherzetti tra Paratici e Marotta? Credo se li siano fatti a vicenda. Entrambi hanno avuto problemi molto grossi. L'Inter ha dovuto affrontare la situazione Icardi, quello della Juventus invece era riuscire a smaltire i vari esuberi.



Esiste un piccolo caso Milik? Credo che un piccolo caso Milik esista. Credo ci sia stata una virata sbagliata sul giocatore. Ancelotti a Dimaro sosteneva che Milik fosse più completo di Icardi. Dopo un mese in mezzo questo pensiero è cambiato e si è cercato di vendere il polacco ad ogni costo.



Problema di schemi tattici? Credo che ci sia un po di confusione a centrocampo. Fabian non da il meglio di se da trequartista, Zielinski è un giocatore più portato all'attacco che all'organizzazione. I giocatori sono corretti, basta metterli a fare quello che hanno sempre fatto. L'unico vero esperimento è Elmas, ad Ancelotti piace tanto il macedone e gli vuole trovare lo spazio che merita.



Tra Icardi e Llorente non c'era un attaccante intermedio? Ad Icardi sono stati offerti tanti soldi e lui non ha voluto scegliere il Napoli. Credo che non ci fosse un attaccante intermedio disponibile sul mercato. Forse l'unico profilo disponibile poteva essere Simeone.



Zapata? Lo considero un attaccante ai livelli di Icardi. L'Atalanta non lo darebbe mai



Esperimenti tattici? Sono sicuro che Ancelotti avendo puntato sulla coppia Manolas - Koulibaly e puntando su un discreto ritorno di Ghoulam ha pensato di potersi prendere una decina di metri alzando la squadra. Purtroppo non è andata cosi in quanto vari giocatori sono fuori forma.



Griglia scudetto? Metto allo stesso livello Napoli e Juventus, subito dopo L'Inter, poi Lazio e Roma".