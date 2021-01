Sconcerti sulla Juve: "Squadra incompiuta, ma ha giocatori che decidono da soli"

Nel corso di 'Radio Goal', il direttore Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli: "Le due squadre arrivano con una grossa differenza in favore del Napoli, però non prenderei come pronostico le due ultime partite con Fiorentina e Inter. Il Napoli è squadra compiuta, la Juve assolutamente no. Non dimentichiamoci però che la squadra di Pirlo ha giocatori di grossa qualità che possono decidere ogni momento una partita.

Pirlo? Mi aspettavo le difficoltà di Pirlo, sono rimasto sorpreso da alcune idee del tecnico bianconero. Mi aspettavo che non riuscisse a dare un’identità a una squadra che era stata riscostruita. Gattuso invece è nato molto più allenatore di Pirlo, che vive di silenzi. La Juve ne risente del carattere del proprio allenatore ed è per questo una squadra silenziosa che non riesce a ribattere.

Juve-Napoli? Credo che la Juve farà la partita e il Napoli ripartirà. Cristiano Ronaldo segna molto ma da solo, Lozano invece finalizza il gioco di tutta la squadra. Il messicano è l’ala che segna di più in Italia. Gli esterni del Napoli segnano molto di più degli attaccanti bianconeri",