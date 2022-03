Sconcerti: “Tutti al nord esaltano l’Inter, ma non ha alternative e appena manca qualcuno si perde”

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8: “Tutti i giornali del nord esaltano la rosa dell’Inter, ma ha 5-6 giocatori in meno dell’anno scorso e quelli che sono rimasti in panchina non sono rimasti per scelta ma tipo Vidal solo perché nessuno li ha voluti per gli ingaggi. E’ una squadra che convive con le difficoltà economiche, non ha alternative ed appena manca qualcuno si perde. Ha 4-5 giocatori in meno, non diversi ma proprio in meno!”.