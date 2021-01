Sconcerti vota Napoli: "E' davanti alla Juve in classifica non a caso"

Intervenuto ieri a TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha parlato anche della Supercoppa di questa sera: "Il Napoli è squadra completa, e ricordiamoci che vanno aggiunti anche Osimhen e Mertens. Oggi c'è comunque Petagna, che segna anche se non moltissimo, e aiuta tantissimo gli altri ad andare in porta. Le due partite del fine settimana loro e della Juve non possono essere prese a modello, ma credo che il Napoli sia in grado di eliminare la Juventus come di essere eliminato, la partita è aperta ma non è un caso se sono davanti in classifica".