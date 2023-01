Scontri ultras Napoli-Roma, Chiariello: “Nessuno è difendibile, sono bestie da punire!”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Giornata funestata dagli scontri in autostrada nella solita area di servizio, quella che già portò alla morte del tifoso laziale Sandri, ucciso da un colpo di pistola. Dopo 15 anni, quest’area di servizio diventa scenario di battaglia tra pseudo tifosi napoletani e pseudo tifosi romanisti, più animali che tifosi. Darsi appuntamento per “regolare” dei conti, è una vergogna. Sono del parere che non c’è da mettere di mezzo né tifoserie né città che sono amiche e da sempre vicine, ma c’è da far intervenire lo Stato in maniera seria. Le istituzioni si sono già fatte sentire, da Salvini a Manfredi. Questa barbaria è figlia anche dei social: la violenza verbale non è altro che la mancanza di educazione e civiltà che c’è tra di noi. Non c’è da difendere i tifosi napoletani, o presunti tali, c’è da considerarli tutti alla stessa stregua: bestie da punire.