Scotto avvisa: “La più grande trappola per il Napoli è la trasferta di Monza!”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Terzo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “I numeri di Lukaku sono buoni, non straordinari. Sta facendo quello che doveva fare, sta facendo bene, il dato interessante è quello degli assist che è molto alto. In più, decide le sfide negli scontri diretti. Secondo me ha ripagato la fiducia di Conte, però se vogliamo dire che sono straordinari penso che sbagliamo. Ferguson è il padre calcistico di McTominay, lui nasce calciatore nell’Accademy del Manchester United.

Ricordiamoci che il Napoli ha sempre fatto gruppo, penso che lui abbia voluto cominciare dalle basi. Con il tempo lui come allenatore si è evoluto, però ha avuto sempre un’attrazione fatale per la tabula rasa per poi ripartire da zero nelle squadre.

Io penso che la più grande trappola in cui si può finire sia la partita contro il Monza. Il passo falso sarebbe molto pesante. La prima cosa da considerare è che non si deve ritenere questo calendario facile. Inoltre, le squadre che non hanno obiettivi danno sempre l’anima, non è più come una volta. La gara più difficile di queste sei, per me è proprio contro il Monza. Rafa Marin gioca perché non ci sono altre soluzioni. Conte è coerente e onesto intellettualmente. Mi auguro recuperi questo giocatore, sarebbe un’impresa, ha giocato 23’ in campionato ed è fuori da qualsiasi rotazione. Oggi non è una scelta, ma è un obbligo”.