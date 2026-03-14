Scotto: "Giornata importante per lotta scudetto e Champions, due gare interessano al Napoli"
Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Potrebbe essere una giornata importante per la lotta scudetto, ma anche per la lotta Champions. Al Napoli interessa soprattutto Udinese-Juventus e naturalmente Como-Roma, perché sarà un vero e proprio scontro diretto per permettere agli azzurri di mettere al sicuro il terzo posto. McTominay ha giocato oltre 3 mila minuti, siglato 10 gol e 4 assist nonostante le 5 gare saltate, è una star del Napoli e del calcio italiano".
Sull'utilità di 'Open Var':
"Open Var ha messo in evidenza i problemi che esistono nel settore arbitrale. Aveva uno scopo nobile, ovvero fare chiarezza, invece ha fatto più confusione. Sentire il responsabile di turno dire che non va bene da mesi, è un qualcosa che genera confusione".
Sull'infortunio di Vergara:
"Difficile pensare a una guarigione di Vergara per il playoff, perché è un infortunio che può dare più noia del previsto. Hamsik restò fermo quasi due mesi col Napoli. Mentre in Serie A l’ultimo ad averlo è stato Camara dell’Udinese che è stato fermo 6 settimane”.
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