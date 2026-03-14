Scotto: "Giornata importante per lotta scudetto e Champions, due gare interessano al Napoli"

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“Potrebbe essere una giornata importante per la lotta scudetto, ma anche per la lotta Champions".

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Potrebbe essere una giornata importante per la lotta scudetto, ma anche per la lotta Champions. Al Napoli interessa soprattutto Udinese-Juventus e naturalmente Como-Roma, perché sarà un vero e proprio scontro diretto per permettere agli azzurri di mettere al sicuro il terzo posto. McTominay ha giocato oltre 3 mila minuti, siglato 10 gol e 4 assist nonostante le 5 gare saltate, è una star del Napoli e del calcio italiano".

Sull'utilità di 'Open Var':

"Open Var ha messo in evidenza i problemi che esistono nel settore arbitrale. Aveva uno scopo nobile, ovvero fare chiarezza, invece ha fatto più confusione. Sentire il responsabile di turno dire che non va bene da mesi, è un qualcosa che genera confusione".

Sull'infortunio di Vergara:

"Difficile pensare a una guarigione di Vergara per il playoff, perché è un infortunio che può dare più noia del previsto. Hamsik restò fermo quasi due mesi col Napoli. Mentre in Serie A l’ultimo ad averlo è stato Camara dell’Udinese che è stato fermo 6 settimane”.