Scotto: "Il Napoli non ha fatto quello che ADL aveva chiesto e Ancelotti si aspettava"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto un post sui social dopo il pari di Udine: "Il Napoli non fa ciò che De Laurentiis aveva chiesto e nemmeno ciò che Ancelotti si aspettava. Si dovrebbe andare avanti fino a martedì, dopo il Genk la decisione sul futuro dell'allenatore. Valutazioni in corso, ma non da adesso".