Scotto: "Inzaghi-Motta? Sorride solo Conte e non solo per il primo posto"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo - Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: "Il 30 ottobre per i napoletani è come il Natale. Maradona è quasi un Santo. E allora sentire la figlia, Dalma, che dice allo stadio Maradona non posso entrare è una bestemmia. E infatti il Calcio Napoli ci ha tenuto subito a sottolineare che è stato un equivoco allargando l'invito alla stessa Dalma e a tutti gli eredi di Diego Armando Maradona.



Conte, secondo me, si sta trovando a suo agio nel gestire il discorso della pressione. Parla di nervosismo, spettatori non paganti, è severo nel giudicare la sua squadra. È un equilibrio tra la gestione dello spogliatoio che ha in pugno e anche la comunicazione. Inzaghi e Thiago Motta devono un po' proteggersi dalle critiche. Sono tre corto-musi in cui l'unico che sorride è Conte e non solo per il primo posto".