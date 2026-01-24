Scotto: "Napoli di Conte non a livello Champions! Lang-Lucca? Torneranno da esuberi"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Il Napoli ha l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions e tenere dietro la Juventus è importante in una prospettiva non da tricolore. Conte deve ricordare che la formula è cambiata, ci sono 24 posti a disposizione per passare il turno. Il livello non da Champions lo tocchi perché hai condotto male dalla prima all’ultima giornata. Tranne un anno, il Napoli ha fatto sempre una Champions dignitosissima. È sempre rimasto a testa alta. Ha sempre avuto lo sguardo alto con chiunque.

Lang fu un po’ sfrontato in conferenza a Dimaro, sulla frase dei tifosi che si alzano in piedi. Diede la sensazione all’epoca di essere un po’ troppo spavaldo. Però purtroppo quelle parole non hanno mai avuto un seguito. Lang ha avuto un approccio forse non gradito nemmeno all’allenatore. Conte ha bocciato lui e Lucca dopo soli 6 mesi. Il 1° luglio si troverà altri esuberi".