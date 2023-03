Scotto rivela: "A Milano hanno esultato coi pugni chiusi per questa notizia"

Intervenuto su Twitch a Tuttonapoli, il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha dichiarato

Intervenuto su Twitch a Tuttonapoli, il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha dichiarato: "A Milano tanti esultato coi pugni chiusi per la notizia dell'infortunio di Osimhen e questo non fa piacere perché aumenta il morale del Milan e potrebbe condizionare quello del Napoli inteso come ambiente e non certo come squadra. Il Napoli perde il suo bomber anche se fa gol con tanti calciatori. Con l'Ajax vinse senza Osimhen? Vero, ricordo, ma Raspadori era al top della forma mentre ora è appena rientrato e non so qual è la sua condizione.