Scotto su Spalletti: "Ingiustificabile! E non paga la penale da lui condivisa per fermarsi"

Attraverso i suoi canali social, il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha commentato la scelta di Luciano Spalletti di diventare CT della nazionale e soprattutto di non corrispondere la penale al Napoli:

"Luciano Spalletti è un grande allenatore. Un fuoriclasse della panchina. Ha riportato lo scudetto a Napoli e avrà riconoscenza in eterno. Detto ciò la sua scelta di accettare la Nazionale è ingiustificabile. Prima perché aveva detto di volersi fermare perché stanco e stressato, senza fare eccezioni. Secondo perché ha certificato questo intento con un impegno scritto con il Napoli, al quale ha creato un problema decidendo di andare via con un anno di anticipo. Accordo che De Laurentiis gli ha fatto firmare appena dopo che Spalletti si è rimangiato l’anno sabbatico, dando la colpa ai giornalisti, compresi quelli che lo oggi lo giustificano. Infine, oltre a non mantenere l’impegno scritto non accetta neanche di pagare una penale da lui sottoscritta e condivisa".