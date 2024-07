Scozzafava: "Ancor prima di firmare col Napoli Conte ha fatto un nome in entrata"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku con Conte? Sarebbe un gran bel vedere, sono contenta del ritorno in Italia di Morata perché credo sia un professionista e credo abbia la voglia di dimostrare ancora tanto. Così come sono contenta del ritorno di Lukaku a lavorare con Conte.

Tutti abbiamo in testa la foto degli anni più belli espressi dal calciatore insieme a Conte. Alla Roma abbiamo visto la fotocopia di quello dell’Inter, ma Conte ha il potere di formattare i calciatori e trasformarli come desidera. Con Lukaku c’è un rapporto di grande amicizia e confidenza e lui ha fatto il suo nome ancor prima che firmasse col Napoli”.