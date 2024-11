Scozzafava confessa: "Non mi aspettavo quella prestazione a San Siro"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-3° tempo è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista: “Prima dell’inizio di Inter-Napoli non mi aspettavo che il Napoli potesse interpretare così bene la partita. È importante soffermarsi sul gol fallito all’ultimo minuto da Simeone perché in caso di rete avremmo parlato di tutt’altro per l’intera settimana. L’intervento di Conte in merito alla situazione Var è stato coraggioso ed efficace. La sua polemica è stata rafforzata anche dall’errore dal dischetto, il palo di Calhanoglu ha reso le parole di Conte ancora più pesanti.

La nuova Italia? Finalmente inizia a vedersi la mano di mister Luciano Spalletti. Dopo la brutta esperienza all’Europeo, la squadra ha intrapreso un importante percorso di crescita. Ranieri? È la persona giusta per risollevare la situazione della Roma. Non è solo un grande esperto di calcio, ma un grande uomo e sicuramente risveglierà questa grande squadra”.