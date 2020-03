Scozzafava: "Demeriti di inizio stagione non tutti attribuibili ad Ancelotti. Su Mertens..."

La collega del Corriere Del Mezzogiorno Monica Scozzafava ha parlato ai nostri microfoni del momento del Napoli: "I numeri certificano la svolta del Napoli di Gattuso. Il tecnico ha fatto capire al gruppo che era stato toccato il fondo e bisognava risalire. La squadra lo ha capito e ascoltato, senza pensare ad altre situazioni".

Sulla ripresa: "Gattuso è ripartito con l'unica priorità di fare punti in qualsiasi modo. I demeriti dell'inizio della stagione non vanno comunque attribuiti tutti ad Ancelotti. La squadra non era più concentrata sulle partite, con le conseguenze evidenti".

Su Mertens: "Il suo rinnovo sarebbe un segnale fondamentale. Quando le cose non vanno bene è normale che i giocatori pensino di andarsene, oggi gli animi sono più sereni per riavvicinare le parti. La priorità del belga era ed è restare a Napoli".