Scozzafava: "Gattuso ha un compito difficile, serve ritrovare entusiasmo e stimoli"

Monica Scozzafava, giornalista de Il Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Bello fare gli auguri al Napoli che forse non ne ha avuto bisogno, deve raggiungere le posizioni di classifica che competono ad un club che ha fatto tanto negli ultimi anni. A Gattuso spetta un compito non semplice, non è facile ritrovare motivazioni, entusiasmo e stimoli, quando non sei abituato a non essere tra le prime. Raggiungere quelle posizioni sarà una sfida difficile, ma sarebbe un risultato importante".