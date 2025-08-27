Scozzafava: "Hojlund è l'acquisto migliore da fare dopo l'infortunio di Lukaku"

Monica Scozzafava, giornalista de Il Corriere della Sera, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “L’arrivo di Hojlund sarebbe un messaggio forte sia all’Inter (diretta concorrente nel Napoli) che alla tifoseria. Questo è un innesto davvero importante. Hojlund è sicuramente tutto da formare, ma qui c’è un allenatore perfetto per queste cose. Hojlund ha delle potenzialità oggettive, visto anche l’investimento importante che fa il Napoli. Hojlund è il miglior acquisto che si potesse fare dopo l’infortunio di Lukaku. L’Inter è una squadra forte, che quest’anno è migliorata: vedi l’arrivo di Susic e degli altri nuovi arrivi. Ma anche il Torino, che dopo appena venti minuti, non ci ha capito più nulla. Merito dell’Inter che ha incanalato la partita in un binario così semplice.

Napoli nel nuovo formato della Champions? Non riesco a fare una previsione, mi aspetto che questa squadra riesca a recitare un ruolo da protagonista anche in Champions League: è tutta una scoperta. Sulla carta mi aspetto che il Napoli faccia la sua figura, ma poi sul campo c’è tutto un altro discorso. La sfida di Conte è quella di fare una bella figura in Champions, mentre l’obiettivo è quello di rivincere lo scudetto. Milan fuori dallo scudetto? No, assolutamente. Conosciamo l’allenatore che ha. Il Milan è vero che ha venduto Reijnders e Theo Hernandez, ma resta una squadra forte che ha solo una competizione. La sconfitta con la Cremonese, forse, serviva al Milan per iniziare con un piglio diverso. Anche perché ha bisogno di un attaccante, vediamo questo danese che sta arrivando”.