Scozzafava: "Napoli bloccato dall'ASL, quali sarebbero le sue responsabilità?

Monica Scozzafava, giornalista e Il Corriere del Mezzogiorni, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io non sono tanto d'accordo quando parliamo di disposizioni normative ad hoc, c'è un protocollo che gestisce in maniera speciale le questioni calcistiche in tempo di pandemia. Questo protocollo, che è stato oggetto di discussione e validato dal Cts, è comunque figlio dello Stato. Nel momento in cui il Governo inserisce una postilla in cui riconosce alle autorità competenti la capacità di intervenire, per me è un punto. Ora il protocollo va modificato? Benissimo, proprio per evitare che in futuro accadano cose simili, ma allo stato mi sembra di essere di fronte ad una società di calcio bloccata da un'autorità statale locale che ha impedito di giocare la partita, quali sono le responsabilità della società di calcio?".