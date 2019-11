Scozzafava: "Serve un passo indietro da parte di tutti, normale che Lady Allan sia terrorizzata"

Monica Scozzafava, giornalista de Il Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Situazione difficile e delicata, evitabile secondo il mio punto di vista. Le donne azzurre sono poste nell'occhio del ciclone, chiaro che una donna incinta al settimo mese di gravidanza si ritrova ladri in casa, è chiaro che resta terrorizzata. Capisco e comprendo ma vado avanti, in questo momento serve un compromesso. Se non vogliamo parlare di pace, perchè magari è presto, serve un passo indietro da parte di tutti i protagonisti di questa storia a partire dai giocatori, che hanno preso una decisione istintiva e di pancia, senza ragionarci un attimo".