Scudetto alla Juve, De Maggio: "Caro Sarri, non sarà mai come se l'avessi vinto qui..."

Quello di Maurizio Sarri a Napoli è stato un percorso durato tre anni, che ha sfiorato anche la conquista dello Scudetto. Poi l'addio, l'approdo al Chelsea e quindi quello alla Juve, che ha di fatto scatenato polemiche e delusione tra i tifosi del Napoli, arrivando ad un senso di disamore per l'allenatore bianconero.

E proprio Sarri, al primo anno di Juve, si appresta a conquistare anche il nono scudetto consecutivo per la Juve, ma è Valter De Maggio a lanciare un messaggio proprio per l'allenatore della Juve: "Vorrei dire una cosa a Maurizio Sarri: complimenti, ma li vince chiunque, non sarà mai come se l’avessi vinto qui".