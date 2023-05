“Se la giocavamo sabato non finiva così”, il retroscena di Ugolini sul post Salernitana

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì” all’indomani del pari del Napoli contro la Salernitana: “Si è respirato un clima unico come solo le grandi giornate posso regalare. Però va fatta anche una premessa: il 30 agosto 2022 avreste mai detto che i tifosi del Napoli si sarebbero rammaricati perchè il 30 di aprile il Napoli non ha vinto matematicamente lo scudetto? Avrebbero internato tutti. La pressione si è sentita, ha avuto il suo ruolo importante.

Ho sentito qualche commento nello spogliatoio del Napoli e qualcuno ha detto: ‘Se la giocavamo ieri questa partita non finiva così’. E’ stata apparecchiata una festa per i motivi che conosciamo e questo ha creato delle pressioni, di dinamiche che evidentemente condizionano. Mi spiace per i tifosi che erano lì ma non è successo niente”.