"Se vuoi un testimone vengo lì adesso" siparietto Guidolin-Spalletti sull'espulsione

Nel corso dell'intervista del post-partita ai microfoni di DAZN Francesco Guidolin si propone come testimone per l'arbitro Massa nell'episodio del rosso al tecnico del Napoli. L'ex allenatore racconta a Luciano Spalletti di aver visto tutto e che si possa rimediare. Pronta la replica del tecnico azzurro: "Mi dispiace, quella cosa l'ha capita bene. Non ho detto nulla durante tutta la partita, avevo Irrati accanto a me. Ho tenuto anche fermi quelli della panchina, siamo stati seduti e composti: ritrovarmi fuori così mi dispiace".