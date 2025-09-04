Seguito dal Napoli, Sudakov svela: “Mi sento rinato al Benfica! Essere qui è un sogno"

Seguito a lungo dal Napoli, alla fine Georgy Sudakov ha salutato lo Shakhtar Donetsk per unirsi al Benfica. Il giocatore, attraverso il canale ufficiale della Federcalcio ucraina, ha raccontato i perché della sua scelta di volare a Lisbona e accettare la corte del club lusitano:

"Mi sento come se fossi rinato. Si riparte da zero. Allo Shakhtar ho attraversato una certa fase, e ora il Benfica sta facendo un grande passo avanti. Sto uscendo dalla mia zona di comfort, iniziando un percorso con una nuova squadra, con nuovi allenatori. Si tratta di un nuovo capitolo. È successo tutto molto velocemente.

Anche dopo due o tre giorni che ero a Lisbona, dopo aver firmato il contratto, non riuscivo ancora a crederci. Mi è sembrato un sogno. Ho capito che c'era un serio interesse quando il mio agente mi ha chiamato lunedì, prima della partita contro il Servette. Mi ha detto che il Benfica era seriamente interessato a me e che avrebbe potuto viaggiare da Ginevra a Lisbona dopo la partita”.