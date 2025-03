Selvaggi esalta Politano: "Mi piace tantissimo perché punta sempre l'uomo"

Franco Selvaggi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Raspadori non è una prima punta, è un giocatore d’appoggio, è una seconda punta. Politano mi piace moltissimo, punta sempre l’uomo. Ho fatto il capo delegazione della nazionale Under 16 e molti li conosco, ho avuto Calafiori, Kean tra i tanti. Ora son ragazzi che sono maturati, l’Italia è sempre stata più forte della Germania.

Ci auguriamo di vedere una nazionale carica stasera. L’Italia è tra le squadre che ha vinto di più a livello internazionale, è una nazionale temuta. Allenatori italiani? I nostri sono bravissimi, non capisco perchè il Napoli prese Rudi Garcia dopo Spalletti. I corsi per allenatore in Italia sono molto severi”.