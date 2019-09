Selvaggi: "Nelle prime due partite Napoli non all'altezza. In attacco avrei preso Belotti"

Franco Selvaggi, campione del mondo in Spagna '82, ha detto la sua a Marte Sport Live: "Nelle prime due partite il Napoli non è stato all'altezza. Ha preso sette goal in due partite e lo stesso Ancelotti mi è parso non contento. Mi sono meravigliato della cessione di Rog che sarebbe servito al Napoli.

Gli azzurri avevano bisogno di un altro centrocampista per completare il reparto in mezzo al campo.



Gaetano? Ancelotti lo vede da centrocampista, con noi è nato mezza punta.



Belotti? Il Napoli poteva prenderlo. E' il Pulici dei tempi moderni. Farà bene in questa stagione e in Nazionale.



Nazionale? Mi piace tanto il gioco di Mancini. Abbiamo vista un'ottima Italia nelle precedenti prestazioni. Questa partita con l'Armenia è importantissima. Mi auguro un risultato convincente anche dal punto di vista del gioco".